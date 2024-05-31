Мультимедийный павильон появится в сквере на улице Маршала Батицкого в Балашихе

В Балашихе в микрорайоне Заря приступили к реконструкции сквера «Семьи, любви и верности» на улице Маршала Батицкого. Благоустройство ведется в рамках национального проекта по программе «Формирование комфортной городской среды».

Здесь появится мультимедийный павильон, на выставочной зоне расположат экспонаты музея войск ПВО, кроме этого оборудуют зону коворкинга и зрительный зал.

«Концепцию благоустройства сквера обсуждали вместе с ветеранами и жителями бывшего военного городка. Здесь будут проходить праздничные мероприятия и активности. Помимо благоустройства, здесь разместят детские и спортивные зоны, оборудуют удобную площадь для проведения городских мероприятий», — рассказали в администрации города.

Работы планируют завершить в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.