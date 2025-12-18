Муфтий Дагестана поможет семье мальчика, погибшего в Подмосковье
Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди поможет семье школьника, ставшего жертвой нападения на школу в Московской области, сообщает «Победа 26».
Представители Духовного управления мусульман республики рассказали, что муфтий уже оказал содействие в организации похорон ребенка.
Кроме того, семье трагически погибшего ученика четвертого класса будет предоставлена материальная поддержка, поступающая как из благотворительного фонда, так и в виде отдельных пожертвований и помощи представителей муфтията. Детали будут обнародованы централизованной исламской религиозной организацией Дагестана позднее.
Трагедия произошла утром во вторник, 16 декабря, в Успенской средней общеобразовательной школе. Пятнадцатилетний подросток, вооруженный ножом, проник в школу, расположенную в поселке Горки-2. Он ранил охранника, а затем, догнав десятилетнего мальчика на лестнице, совершил на него нападение. От полученных ранений ребенок скончался. Нападавший был задержан.
