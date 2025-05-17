Мучавших животных россиян могут обязать проходить психиатрическую экспертизу

Россиян, которых обвиняли в жестоком обращении с животными, планируют обязать проходить психиатрическую экспертизу. Это необходимо, чтобы избежать преступлений и жертв среди людей, сообщает SHOT .

Новый законопроект по данному вопросу был направлен депутатами в российское правительство.

Как рассказал инициатор документа, депутат Георгий Арапов, подозреваемому в живодерстве сейчас не назначают обязательную психиатрическую экспертизу. Поэтому необходимо внести поправку в статью 196 УПК РФ. Такую экспертизу следует проводить, даже если на первый взгляд с человеком все в порядке.

Он добавил, что эта мера необходима, потому что жестокое обращение с животными — тревожный сигнал, который показывает, что у человека есть серьезные отклонения в психике. Также он может говорить о возможности других насильственных преступлений. Экспертизу живодеров следует проводить для защиты общества, она поможет на ранних этапах выявить психологические отклонения.

Всего по указанной статье в РФ в 2024 году произошло 656 преступлений, в 2023 году — 682, в 2022 году — 709.