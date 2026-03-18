МТС выпустила брендированный роутер Wi-Fi 6

Новый Wi-Fi-роутер позволяет подключать к беспроводному интернету практически неограниченное количество гаджетов — компьютеров, телевизоров, смартфонов, камер видеонаблюдения, умных устройств. Устройство работает в двух диапазонах — 2,4ГГц со скоростью до 574 Мбит/с и 5 ГГц со скоростью до 2400 Мбит/с. Терминал самостоятельно выбирает канал с максимальной для подключенного устройства скоростью и поддерживает до нескольких десятков одновременно подключенных гаджетов.

Технология Wi-Fi 6, по которой работает новый роутер, решает проблемы высокой плотности подключенных устройств, что особенно актуально в многоквартирных домах с большим количеством смежных сетей у соседей.

«Нам удалось совместить фирменный лаконичный дизайн с актуальными и востребованными на сегодняшний день техническими характеристиками. Надеемся, он удовлетворит и эстетические вкусы наших клиентов, и их требования к скорости интернета, времени задержки, стабильности соединения и поможет воспользоваться возможностями гигабитного интернета в полной мере», — прокомментировал директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.