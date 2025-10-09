сегодня в 11:21

МСП Подмосковья могут принять участие в бизнес-акселераторе

Центр «Мой бизнес» Московской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса из Подмосковья принять участие в бесплатном образовательном акселераторе «Бренд-навигатор». Программа поможет участникам освоить инструменты для развития бренда. Обучение стартует 15 октября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности науки региона.

Программа акселератора включает семь бесплатных очных мероприятий. Эксперты представят комплексный набор практических инструментов для развития бизнеса. Участники получат знания по ключевым направлениям: философия бренда, стратегия продвижения, управление командой, клиентоориентированность и другим. Эксперты проведут разбор практических кейсов и помогут найти оптимальные решения бизнес-задач.

Особое внимание будет уделено нетворкингу и обмену опытом. Участники акселератора получат возможность принять участие в живых дискуссиях с лидерами рынка, наладить деловые контакты с предпринимателями Московской области и расширить профессиональные связи.

Занятия будут проходить на площадке «ПРОстранство „ЛИЦА“, расположенной по адресу: город Москва, ул. Марксистская, дом № 5 (метро „Марксистская“, выход № 6).

Участие в программе бесплатное, но количество мест ограничено. С подробной программой акселератора и процедурой регистрации можно ознакомиться на сайте: http://mb-moskwa.ru.

Для участия в каждом мероприятии необходима отдельная регистрация. Крайний срок подачи заявок — 9:00 в день проведения соответствующего обучения.

Актуальная информация о мероприятиях для бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора»: https://calendar.invest.mosreg.ru/.

Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.