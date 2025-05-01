Можно начинать новые дела: как празднуют день преподобного Иоанна Ветхопещерника

2 мая православная церковь чтит память преподобного Иоанна Ветхопещерника, или Палеолаврита. В этот день можно не бояться начинать новые дела и проекты, сообщает Общественная служба новостей .

Также этот день считается хорошим для дальних поездок, командировок и путешествий. Еще важно помогать нуждающимся людям, попавшим в беду животным. Например, человек может накормить бездомных собаку или кошу, а лучше — найти для них дом, или посетить приют, подать милостыню.

В день Иоанна Ветхопещерника не рекомендуется носить грязную и рваную одежду, иначе весна будет неудачной, также нельзя давать денег в долг, иначе челочек рискует весь год прожить без финансов и в проблемах. Еще не рекомендуется пребывать в плохом настроении, ссориться с родными и близкими людьми. Иначе можно накликать на себя беду и неудачи.

Кроме того, запрещено ходить в баню.

Также для этого дня есть и народные приметы. Например, есть день хмурый и дождливый, то июнь будет сухим и солнечным.

О жизни святого сохранилось очень мало сведений. Он вел подвижническую и благочестивую жизнь. В одном из церковных текстов XVI века говорится, что с малых лет Иоанн стремился к иноческой жизни. Он сам принял решение переселиться в Палестину, жил в пустыне долгое время.