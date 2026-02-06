Можно дышать спокойно: режим «черного неба» в Кузбассе заканчивается
6 февраля в 18:00 в Кузбассе официально завершится долгий режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), сообщает Сiбдепо.
В Кемерове он действовал с 3 февраля, а в Новокузнецке, Прокопьевске и округе граждане жили под «черным небом» с 30 января. На протяжении всего этого времени промышленные предприятия были обязаны сокращать выбросы для предотвращения накопления смога в городах.
Стоит отметить, что режим НМУ с небольшими перерывами вводился еще с середины января.
Причину завершения этого тяжелого периода назвала новокузнецкий метеоролог Алена Поскребышева. По ее словам, в Сибирь наконец прорывается мощный атлантический циклон. Его приход ознаменуется долгожданными переменами, и, что особенно важно, ветром, который рассеет накопившиеся в воздухе загрязняющие вещества.
«Ничто не может длиться вечно… Мы устали от морозов и НМУ. В небесной канцелярии нас услышали, на Сибирь надвигается мощный атлантический циклон», — подчеркнула специалист.
Кроме того, жителей Сибири ожидает повышение температуры до уровня, при котором снег может переходить в дождь.
