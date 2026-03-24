Может ли iPhone сломаться от использования VPN? Отвечает эксперт

По социальным сетям стремительно распространилось сообщение о том, что постоянное использование VPN-сервисов на устройстве iPhone при зарядке смартфона может вызвать перегрев девайса и поломку. Однако Москвин опроверг этот миф.

«iPhone не может ломаться из-за использования VPN, в том числе постоянного. Некачественно написанное приложение действительно создает чрезмерную нагрузку на устройство, однако здесь есть два больших „но“. В любом нормальном современном телефоне, включая iPhone, предусмотрена защита от перегрузки, причем сразу на нескольких уровнях. Операционная система, как iOS, так и Android, при необходимости просто принудительно завершит работу неадекватного приложения», — сказал Москвин.

Эксперт уточнил, что, если подведет программная составляющая, то сработает аналогичный принцип на уровне железа смартфона. То есть исправное устройство самостоятельно выключится, чтобы не допустить перегрева.

Операционная система iOS принудительно «усыпляет» неактивные приложения, которые вы свернули, добавил Москвин. Эксперт подчеркнул, что они не могут создавать нагрузку на устройство.

«Из этого правила существуют некоторые исключения, но VPN к ним напрямую не относится — он может продолжать работать в фоновом режиме, однако является лишь небольшой надстройкой над сетевым слоем системы и не способен перегружать ее», — уточнил Москвин.

