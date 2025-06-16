Можайцев угостили тортом в виде российского флага

Масштабный мастер-класс по приготовлению торта провел для жителей Можайского округа Александр Богачев — студент Можайского техникума и активный участник различных кулинарных проектов на федеральных каналах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Я очень рад, что моя идея получилась на все 100%! Однажды я шел с работы и подумал, что хочу сделать большой торт — меня поддержали мои друзья-однокурсники. И вот сегодня у нас это получилось», — делится Александр Богачев.

Торт длиной три метра и весом более 100 килограммов стал настоящим центром внимания на мероприятии. Гости с интересом наблюдали за процессом его изготовления, особенно за тем, как кондитеры оформляли десерт ароматным ванильным кремом.

«Я смотрела все выпуски шоу, в котором участвовал Александр. Здорово, что он приехал сегодня и показывает как делать торт», — рассказала маленькая гостья события Мирослава.

Изготовление торта стало прекрасной возможностью увидеть кулинарное искусство в действии. В завершении все смогли попробовать десерт, созданный Александром и его командой. Часть торта отправлена Благотворительным организациям.

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