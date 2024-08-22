Можайскую воспитательную колонию посетили авторы фильма «Под двумя небесами»

В Можайской воспитательной колонии ГУФСИН России по Московской области 21 августа в рамках культурно-воспитательной программы юбилейной XV Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, прошла творческая встреча и показ художественно-документального фильма «Под двумя небесами». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Мероприятие прошло при поддержке отдела социально ориентированных программ общества «Динамо».

Идейным вдохновителем проекта стала известная динамовская спортсменка — трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании — Мария Киселева, которая 2023 году посетила Можайскую воспитательную колонию и поделилась тогда с воспитанницами своими планами и новыми задумками, пообещав в следующий визит показать свое творчество и привезти пообщаться главных героев фильма.

На одном дыхании воспитанницы колонии посмотрели захватывающий фильм о синхронном плавании, объединяющий спорт и искусство, по завершению которого тепло и по-дружески пообщались с одной из его главных героинь — легендарной динамовской спортсменкой-синхронисткой, 7-кратной чемпионкой Олимпийских игр, 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы — Светланой Ромашиной.

Светлана поделились своими впечатлениями об участии в фильме, рассказала о трудностях, с которыми она, будучи в актерском амплуа, столкнулись на съемочной площадке, а также ответила на множество вопросов об успехах, достигнутых в спортивной, личной и общественной жизни.

Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области

«Очень хотелось сегодня наглядно показать воспитанницам, что трудности могут быть у каждого. И прежде всего, нужно самому работать над собой — воспитать в себе силу воли, которой хватит для их преодоления. Для этого очень важно иметь пример перед глазами», — отметила Мария Киселева.

В основу киноленты «Под двумя небесами» легла история побед российского синхронного плавания, объединенная с шедеврами русской классики. Основным рассказчиком и главным героем фильма стала главный тренер сборной команды по синхронному плаванию, заслуженный тренер России Татьяна Покровская, а его актерами — олимпийские чемпионки по синхронному плаванию и чемпионы мира — Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Елена Прокофьева, Марина Голядкина, Варвара Субботина, Дарина Валитова, Майя Дорошко, Александр Мальцев.

Авторы фильма применили необычный ход — помимо кадров тренировок сильнейших российских синхронистов в фильме можно увидеть, как они воплощают свое видение русской живописи и сложные элементы «балета в воде», создавая мировые шедевры от васнецовской «Аленушки» до врубелевской «Царевны-Лебедь».

Для воспитанниц Можайской воспитательной колонии эта интересная и познавательная встреча запомнится на долгие годы, станет ещё одним стимулом к самовоспитанию и исправлению, послужит ярким примером того, что чемпионами не рождаются, а становятся.

По сложившейся традиции встреча завершилась неформальным общениеми и автограф-сессией.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.