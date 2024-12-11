«Можайскую библиотеку» ждет обновление  в тематике культурного кода Можайского округа

Библиотека на улице Мира в Можайске преображается: в культурном учреждении проходит ремонт и обновление. Один из залов сменил цветовую гамму на нейтральную, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Закуплена новая мебель и идут работы по созданию зоны комфортного пребывания читателей. Здесь будет открыто библиокафе, так что посетители смогут насладиться не только литературой, но и чашкой кофе.

Но главной особенностью обновленного зала станет авторская роспись стен. По специальным эскизам студенты Дороховского колледжа искусств украсят библиотеку сценами и цитатами из романа Льва Толстого «Война и мир».

Рисунки будут уникальными: юные художницы Диана Жукова и Василиса Мазалова делают карандашные наброски, после они же превратят их в стильные черно-белые полотна. Говорят, работы примерно на две недели. Их сокурсники также возьмутся за роспись — на колоннах появятся портрет и цитаты самого писателя. Тема была выбрана в соответствии с культурным кодом Можайского округа, специально рекомендованным Министерством культуры и туризма Московской области.

-Культурный код — это то, чем отличается наша местность, чем мы знамениты и чем мы можем гордиться. Конечно, у нас это Бородинское поле и, если говорить о литературе, — роман-эпопея Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Поэтому мы изобразим несколько панно-иллюстраций к произведению и портрет самого писателя, — рассказала директор «Можайской библиотеки» Наталья Соина.

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