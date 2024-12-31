Можайского ветерана Виктора Драгина поздравили с наступающим Новым годом

«Особенно радостно накануне Нового года радовать наших уважаемых ветеранов, принося им праздничную атмосферу и хорошее настроение. Мы все воспитаны на их подвигах и воспоминаниях, и именно благодаря их самоотверженности у нас есть возможность жить, созидать и трудиться на благо нашего округа», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Много выпало бед на судьбу Виктора Семеновича. Лишившись в 5-летнем возрасте всех своих родных в бомбежке, он был вынужден своим трудом зарабатывать себе на пропитание. Попав в армию в десантные войска, он проявил героизм в Венгерских событий 1956 года, когда он освобождал от повстанцев города в братской республике.

Даже в свои без малого 90 лет ветеран держится молодцом! Виктор Семенович много читает, всегда бодр и жизнерадостен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.