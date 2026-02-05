Можайский округ утвердил план подготовки к весеннему половодью

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Можайского округа 3 февраля 2026 года утвердила комплекс мер по подготовке к весеннему половодью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности прошло под руководством заместителя главы округа Марии Азаренковой. В обсуждении приняли участие представители МЧС, профильных подразделений администрации, региональных структур и ресурсоснабжающих организаций.

Основное внимание уделили комплексной подготовке к возможному подъему воды. Утвержден перечень превентивных мер, включая создание оперативного штаба и противопаводковой комиссии для круглосуточного мониторинга ситуации и контроля за гидротехническими сооружениями, в том числе в садоводческих товариществах.

Для обеспечения безопасности населения уточнят зоны возможного подтопления и планы эвакуации, а также проверят готовность систем жизнеобеспечения. С жителями проводится разъяснительная работа о правилах поведения во время паводка. Дорожные службы займутся очисткой водостоков, кюветов и мостов, а также подготовят материалы для оперативного ремонта. Все ответственные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.