Можайский округ отпраздновал День Российского флага
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского округа
В Можайске Московской области встретили День флага России, сообщили в пресс-службе горокруга.
Жители Можайска и его гости собрались у Дома культуры.
Для гостей праздника выступали ансамбль танца «Калинка», духовые оркестры «Привет музыкантам» и «Первые шаги», ансамбль «Веселые девчата». Песни о России и любви к ней исполняли Денис Протасевич, Екатерина Захарова, Надежда Яковлева и Александра Федорова, а Виктор Шишкин сыграл мелодию «Родные луга» на флейте. Прекрасный и задорный хореографический номер исполнила Виктория Пикалева.
«Отличный вечер получился, пришли музыку послушать, танцы посмотреть, очень понравилось — флажок с триколором особенно ребенку приглянулся», — поделилась впечатлениями Татьяна.
Ведущая Марина Шишкина рассказала о первом появлении триколора в самом начале 18 веке, ставшего тогда флагом для Российского флота.
Празднование прошло в приятной и легкой атмосфере, а природа порадовала участников теплым летним закатом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем государственного флага Российской Федерации.
«Сегодня День государственного флага, который напоминает нам о том, что все мы являемся частью большой и великой страны», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.