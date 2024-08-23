Можайский округ отпраздновал День Российского флага

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В Подмосковье встретили День флага России

В Можайске Московской области встретили День флага России, сообщили в пресс-службе горокруга.

Жители Можайска и его гости собрались у Дома культуры.

Для гостей праздника выступали ансамбль танца «Калинка», духовые оркестры «Привет музыкантам» и «Первые шаги», ансамбль «Веселые девчата». Песни о России и любви к ней исполняли Денис Протасевич, Екатерина Захарова, Надежда Яковлева и Александра Федорова, а Виктор Шишкин сыграл мелодию «Родные луга» на флейте. Прекрасный и задорный хореографический номер исполнила Виктория Пикалева.

«Отличный вечер получился, пришли музыку послушать, танцы посмотреть, очень понравилось — флажок с триколором особенно ребенку приглянулся», — поделилась впечатлениями Татьяна.

Ведущая Марина Шишкина рассказала о первом появлении триколора в самом начале 18 веке, ставшего тогда флагом для Российского флота.

Празднование прошло в приятной и легкой атмосфере, а природа порадовала участников теплым летним закатом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем государственного флага Российской Федерации.

«Сегодня День государственного флага, который напоминает нам о том, что все мы являемся частью большой и великой страны», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.