Можайский округ ярко отметил День России

12 июня Можайский округ праздновал День России — ярко, душевно и с осознанием того, что у России великая история и достойное будущее. Торжества прошли в разных уголках муниципалитета, объединив жителей в едином порыве любви к Родине, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Возле Можайского культурно-досугового центра состоялся праздничный концерт, а еще для маленьких жителей округа организовали интересные мастер-классы.

Познавательно можно было провести время в парке «Ривьера». Здесь прошла презентация новой программы обучения Можайского техникума — «Квантовые технологии», студенты-кондитеры приготовили 100-килограммовый торт, а творческие коллективы подарили всем гостям праздничное настроение!

Особо прочувствовать День России удалось на Бородинском поле. Сегодня на Батарее Раевского стартовала первая смена историко-патриотических сборов «Бородино-2025». Более 200 участников из разных регионов страны будут вместе проводить летние каникулы.

В населенных пунктах округа в эти дни тоже кипела культурная жизнь. В рамках Дней сел праздничные мероприятия прошли в поселке Спутник, деревне Мокрое и поселке Цветковский. Жители участвовали в концертах, народных гуляниях и спортивных состязаниях, демонстрируя, что настоящая Россия — это не только большие города, но и малые деревни, где бережно хранят традиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.