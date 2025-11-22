Можайских налоговиков поздравили с профессиональным праздником

сегодня в 04:51

20 ноября во Дворце водных видов спорта Рузского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие, приуроченное профессиональному празднику — Дню работника налоговых органов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Это событие собрало вместе тех, кто обеспечивает стабильность бюджетной системы и добросовестное исполнение налогового законодательства.

В праздничном мероприятии приняли участие почетные гости: начальник межрайонной ИФНС России № 21 по Московской области Инга Гришанова, заместитель Главы Можайского округа Мария Азаренкова, военный комиссар Можайского и Рузского муниципальных округов Руслан Меладзе и исполняющий обязанности Главы Рузского муниципального округа Виталий Пархоменко.

Лучшие сотрудники межрайонной ИФНС России № 21 были удостоены почетных грамот и благодарственных писем. Награды вручили за добросовестный труд и высокий уровень профессионализма. Это признание заслуг коллектива, который ежедневно выполняет ответственную работу.

В подарок всем присутствующим творческий коллектив внес яркие краски своими запоминающимися номерами. Концертная программа создала по-настоящему праздничную атмосферу и стала достойным завершением торжества.

Отметим, что межрайонная инспекция ФНС России № 21, отмечающая свой профессиональный праздник, начала деятельность в 2009 году. На сегодняшний день в структуре учреждения трудятся 139 высококвалифицированных специалистов, вносящих весомый вклад в социально-экономическое развитие Подмосковья.

