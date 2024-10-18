Можайск отправил гумпомощь в зону СВО

От Можайского культурно-досугового центра в зону специальной военной операции была отправлена машина УАЗ СГР и гуманитарная помощь, собранная жителями города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди всех муниципалитетов в пятерку первых по сбору гуманитарной помощи входит Можайский городской округ.

К предпринимателям Олегу и Михаилу обратился их товарищ, сын которого в настоящее время защищает нас в зоне СВО. Для выполнения боевых задач ему необходима машина, которая без проблем сможет ездить в условиях бездорожья.

«Мы благодарим главу Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и всех жителей, кто не остался в стороне и внес свой вклад в сбор гуманитарной помощи, в данное время нашим бойцам необходима такая поддержка», — прокомментировала помощница предпринимателей Альвина Корнеева.

Можайский округ гордится своими людьми, ведь именно тут в любой сложной ситуации общество готово сплотиться на благо общего дела.

«Спасибо всем жителям за то, что вы нас не оставляете, мы вас тоже не оставим, обещаем. Благодаря такой помощи вы действительно приближаете нашу победу. Спасибо всем огромное! Победа за нами!» — поблагодарили жителей действующие участники специальной военной операции Можайского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.