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Мозаичные панно Нади Леже с площади Космонавтов в Дубне будут отреставрированы

Мозаичные панно Нади Леже с площади Космонавтов в Дубне будут отреставрированы в мастерской Михаила Полякова, у которой большой опыт в проведении подобных работ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сейчас, когда привезем их в мастерскую, предстоит много этапов работы — мы их простукиваем, проверяем, есть ли трещины. Все это описываем и заново подбираем камни», — пояснил мозаичист Михаил Поляков.

Визуально понятно — у мозаик есть дефекты. Для их устранения будут подбирать материалы, повторяющие оригинал — камень, смальту, за редким исключением цветное стекло. После предстоящей реставрации восстановленные участки будут держаться сотни лет, уверен мастер.

«Как и планировали, к 120-летию художницы Нади Леже, отреставрируем в городе все мозаики её авторства», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

По предварительным оценкам, все необходимые работы займут около двух месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.