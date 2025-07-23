Мозаичное панно, символизирующее мир и дружбу, установили в Дубне

Новый арт-объект — мозаичное панно «Мир! Мур! Мяу!» с изображением котиков, символизирующее мир и дружбу, открыли на Менделеевской набережной в Дубне. Оно — первое в проекте, который будет реализован в ближайшие годы в наукограде, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Герои сюжета — мирные котики. Авторы идеи выбрали их основными персонажами. Это результат совместного труда 10 мастеров, которые в течение трех месяцев работали над ним. По сути исполнения получилась «римская мозаика» — рисунок составили из модулей. Кропотливая работа, но долговечная.

«Сделали на тему мира, добра и любви — того, чего сейчас в мире не хватает. И кто не любит котиков? Все мы любим котиков. Будет такая знаковая вещь, в таком месте, где много жителей и туристов», — пояснил художник-мозаичист Михаил Поляков.

Развивать туристические маршруты, гастрономическую культуру, украшать родной город — такие задачи ставят авторы проекта, участники городского объединения объединения гастрономических проектов «Волна». Рядом популярными точками в городе будут появляться новые мозаики, тема которых связана с Дубной, ее историей, научными достижениями, прославленными жителями.

«У Дубны есть свои узнаваемые символы. В последние годы благодаря работам художника Михаила Полякова туристы едут в наш город, в том числе, чтобы увидеть мозаики», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.