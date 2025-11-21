Моторные масла вошли в федеральный рейтинг «100 лучших товаров России»

Эксперты Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» выбрали финалистов федерального этапа. Высокую оценку получили моторные и индустриальные масла для автотранспорта и техники «Газпромнефть — смазочные материалы».

Диплом лауреата присвоен универсальному всесезонному моторному маслу Gazpromneft Diesel Premium 15W-40. Благодаря улучшенным характеристикам и высоким эксплуатационным свойствам масло обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа, увеличивает интервал замены и повышает экономичность эксплуатации техники.

В федеральный рейтинг качества также вошли моторные, гидравлические и трансмиссионно-гидравлические масла линеек G-Profi и G-Special. Кроме того, эксперты отметили комплексную литиевую смазку Gazpromneft Grease LX EP 2, которая предназначена для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок.

Все масла «Газпромнефть-СМ» проходят многоступенчатый контроль качества на каждом из этапов производства — от получения сырья и компонентов до анализа готового продукта перед подачей на линии фасовки. Ежегодно для обеспечения стабильно высокого качества смазочных материалов специалисты лаборатории проводят свыше полумиллиона испытаний с применением более 100 передовых методик.

«Обеспечение российских потребителей современными и качественными нефтепродуктами — ключевая задача нашей компании. Для повышения эффективности производства топлив, масел, битумов и других нефтехимических товаров мы провели масштабную модернизацию НПЗ. Благодаря профессионализму и многолетней экспертизе команды специалистов „Газпром нефти“ мы разрабатываем и внедряем новые виды продукции, расширяем ассортимент и увеличиваем объем выпуска нефтепродуктов для российской экономики. Результаты конкурса „100 лучших товаров России“ подтверждают высокий технологический уровень развития нефтеперерабатывающих активов „Газпром нефти“» — уточнил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Рецептура продуктов является собственной разработкой «Газпромнефть-СМ». Благодаря уникальному комплексу гидроизодепарафинизации (ГИДП), который запущен на заводе в Омске, компания перешла на полный цикл производства с использованием российской компонентной базы.

«Программа „100 лучших товаров России“ — это своего рода национальный проект в области качества. Оценка продукции основывается не только на мнении экспертов, но и на отзывах потребителей. То, что компания ежегодно становится лауреатом федеральной программы, подтверждает качество и высокий уровень доверия к смазочным материалам „Газпромнефть-СМ“ со стороны ведущих промышленных предприятий Омской области и других регионов страны, а также обычных граждан», — считает министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников.

