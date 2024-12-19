Моторные масла стали героями мультимедийного проекта

Он рассказывает о синтетических моторных маслах, современных технологиях их производства и уникальных свойствах. Проект «Как по маслу» рассчитан на широкую аудиторию, включая детей дошкольного возраста.

Мультимедийный спецпроект реализован в формате виртуальной экскурсии по производственной площадке и позволяет изучить процесс создания высокотехнологичных смазочных материалов — от доставки сырья и его переработки методом гидроизодепарафинизации до выпуска сульфонатных присадок и фасовки продукции.

«На предприятиях „Газпромнефть-СМ“ сконцентрированы передовые технологии и самые эффективные бизнес-решения в отрасли производства масел. Сочетание этих факторов с высокопрофессиональной командой сотрудников позволяет нам охватывать все сегменты российской экономики, быть лидером на рынке смазочных материалов и покорять новые вершины», — поделился генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Капустин добавил, что современные дети с ранних лет глубоко погружены в цифровую среду, поэтому создание полезного и увлекательного контента — важный элемент системы дошкольного и школьного образования.

«Рабочими могут быть только актуальные инструменты, и сфера просвещения здесь не исключение. Готовность технологических лидеров, таких как „Газпромнефть-СМ“, участвовать в формировании научно-популярной базы существенно умножает качество информации в ней», — резюмировал он.