Моторные масла нового поколения отличаются высокой эффективностью и надежностью

Современные автомобили с каждым годом становятся мощнее, сложнее и требовательнее к качеству обслуживания. Сегодня автовладельцы все чаще обращают внимание на гидрокрекинговые моторные масла, так как продукт нового поколения отличается высокой эффективностью и надежностью. Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал подробно онлайн-журналу «Энергия+», как производят такие масла и в чем их преимущества.

Преимущество гидрокрекинга — в универсальности. Продукция хорошо работает и в условиях мороза, и в жару. Кроме того, состав смазочных материалов отличается чистотой.

«Сера, азот и другие нежелательные соединения — это яд для систем очистки выхлопных газов. Гидрокрекинг и гидроизодепарафинизация позволяют почти полностью их удалить. Например, содержание серы в таком масле настолько мало, что большинство приборов не могут его определить. Благодаря чистоте состава гидрокрекинговые масла хорошо защищают от коррозии. Двигатель меньше изнашивается, при этом масло не нужно часто менять, — поделился Скоромец.

При своей эффективности такие масла бережнее относятся к резиновым уплотнителям в двигателе в отличии от смазочных материалов на основе полиальфаолефинов (ПАО). Они не способствуют усыханию и потере эластичности этих элементов.

Эксперты советуют выбирать масла с учетом характеристик двигателя и условий эксплуатации, а также строго соблюдать рекомендации производителя. Современные технологии, такие как гидрокрекинг, помогают поддерживать надежность авто, сокращая расходы на обслуживание.