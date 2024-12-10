Мотобуксировщик для бойцов СВО купили в Бородинском музее

На собранные средства были закуплены медикаменты, теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты. Собранных средств также хватило на покупку мотобуксировщика — особенно нужной в зимнее время техники.

Малыши из детского сада № 145 рисовали красивые рисунки, готовили этикетки для свечей, а ученики школы «Лидер» и школы № 2 обклеивали этикетками блиндажные свечи и коробки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.