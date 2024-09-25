Мотивация и цели: назван план действий, если ребенок не хочет в школу

Осень — сложное время вливания в школьную жизнь, и многие семьи переживают проблемы с дисциплиной и интересом ребенка к учебе. Эксперты дали советы родителям, как поступать в таких ситуациях, сообщает «Секрет фирмы» .

«Создайте комфортное рабочее пространство дома, где ребенок сможет заниматься без отвлекающих факторов. Разработайте режим дня, который будет включать время для учебы, отдыха и развлечений. Ваше участие покажет ребенку, что вы заинтересованы в его успехах», — советует психолог Вероника Колтышева.

Следует также поощрять интересы ребенка и подумать, как связать его увлечения с учебой. Хороший вариант — ставить реальные цели или разбивать их на маленькие шаги, ведь так будет проще отследить прогресс и почувствовать удовлетворение от достигнутого.

Нельзя забывать и про позитивное подкрепление, советуют эксперты. Нужно хвалить ребенка не только за достижения, но и за усилия — это помогает подрастающему человеку развить уверенность в своих силах.