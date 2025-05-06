«Мострансавто» предоставит автобусы для участников международной акции «Сад Памяти»

7 мая состоится международная экологическая акция «Сад Памяти». Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Компания «Мострансавто» предоставит автобусы для бесплатной перевозки участников мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От станции метро «Партизанская» к месту проведения акции, а в этом году центральной площадкой стало Нестеровское участковое лесничество, расположенное в Рузском муниципальном округе, с 8:00 до 14:00 автобусы будут курсировать каждые полчаса. Транспортные средства будут доставлять пассажиров и в обратном направлении. Из Мытищ к месту мероприятия и обратно одним автобусом также будет доставлена группа студентов. Организаторы обеспечат добровольцев необходимым инвентарем и саженцами.

Все автобусы компании пройдут необходимый предрейсовый контроль: специалисты проверят системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями проведут дополнительные инструктажи по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по инициативе АНО «Сад Памяти», Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России В. В. Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.