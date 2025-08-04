«Мострансавто» до 9 августа перевезет гостей хоккейного турнира «Кубок Овечкина»

До 9 августа в Подмосковье соревнуются команды в рамках VII детско-юношеского хоккейного турнира «Кубок Александра Овечкина». Автобусы «Мострансавто» перевозят участников и гостей одного из главных спортивных состязаний региона. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автобусы из различных филиалов компании встречают юных спортсменов и сопровождающих их лиц от железнодорожных автовокзалов, аэропортов Шереметьево и Домодедово и доставляют до мест проживания и проведения турнира. В этом году соревнования проходят на Ледовой арене им. Владимира Петрова в Красногорске и в Ледовом дворце «Арена Мытищи». За обладание главной наградой соревнований борются 24 команды, представляющие ведущие хоккейные школы и академии регионов России, а также юные хоккеисты из Казахстана и Белоруссии. Заключительные игры «Кубок Александра Овечкина» пройдут на «Арене Мытищи» 9 августа.

В соответствии с государственными стандартами детских перевозок транспортные средства оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Автобусы проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль.

Кроме того, с водителями проведен дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.