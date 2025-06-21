сегодня в 14:07

«Моспром» и ВАВТ запустят новые образовательные программы в области ВЭД

АНО «Моспром» заключило соглашение о партнерстве с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития РФ. Об этом сообщила гендиректор Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» Ольга Старикова.

«Активно развиваем сотрудничество со столичными университетами. Подписанное соглашение позволит расширить комплекс образовательных программ для предприятий, направленных на развитие компетенций в области внешнеэкономической деятельности. Кроме этого, вместе с академией планируем проводить совместные аналитические исследования в области внешней торговли», — отметила Старикова.

Она добавила, что это позволит столичным предприятиям более эффективно продвигать экспорт и осваивать новые рынки.

Соглашение включает развитие совместных научно-образовательных проектов, укрепление делового и информационного взаимодействия, а также проведение стажировок и практик для учащихся.

По словам ректора ВАВТ Минэкономразвития России Виттории Идрисовой, цель академии — разрабатывать инновационные решения, объединяющие образование, науку и актуальные запросы бизнеса.

«Сотрудничество с „Моспромом“ открывает возможности для создания практико-ориентированных программ, которые помогут компаниям адаптироваться к меняющимся условиям глобального рынка», — пояснила Идрисова.