«Мособлводоканал» заменил свыше 250 задвижек в рамках подготовки к зиме

Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения является важной профилактической мерой, направленной на обеспечение надежности и бесперебойности подачи воды населению. В рамках подготовительной работы к осенне-зимнему сезону сотрудники «Мособлводоканала» заменили 253 задвижки, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Они являются ключевыми элементами водопроводных сетей. Со временем они подвергаются износу вследствие коррозии или механических повреждений. Замена старых задвижек новыми современными устройствами позволяет решить ряд важных задач:

равномерно распределять воду по направлениям,

регулировать давление,

контролировать расходы ресурсов,

предотвращать утечки,

продлить срок службы сети.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Именно поэтому состояние оборудования регулярно проверяются специалистами и при необходимости старые элементы меняют на новые, чтобы обеспечить жителей области бесперебойной подачей воды.

Кроме замены самих устройств, специалисты также проводят дополнительные мероприятия:

поверяют состояние трубопроводов и коммуникаций вокруг задвижек;

обеспечивают защиту новых элементов от коррозии специальными покрытиями и материалами;

проводят гидравлические испытания обновленных участков сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.