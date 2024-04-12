Мособлудма направила поправки к закону о реестре мест накопления твердых отходов

Федеральным проектом закона предлагается установить особенности регулирования обращения с ТКО на труднодоступных территориях. Для решения данной задачи вводятся понятия «труднодоступные территории» и «мусороперегрузочная станция» (МПС).

Также уточняется предельный срок накопления ТКО на труднодоступных территориях, положение о формировании предельного единого тарифа регоператора на услугу по обращению с ТКО дополняется учетом расходов на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций в случае, если они включены в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления.

Документом предусматривается возможность создания на мусороперегрузочных станциях площадок накопления ТКО.

Поскольку в законопроекте непонятно, в каком порядке осуществляется экономический анализ факта снижения расходов на транспортирование ТКО с использованием мусороперегрузочной станции по сравнению с транспортированием ТКО без ее использования, то Мособлдума предлагает предусмотреть норму о том, что информация о МПС будет включаться в территориальную схему обращения с отходами на основании решения уполномоченного органа субъекта (без ограничения случаев принятия решения).

Кроме того, поправками предлагается в случае создания площадки накопления ТКО на мусороперегрузочной станции включать указанные площадки в схему размещения мест накопления отходов и реестр мест накопления ТКО.