Мособлпожспас предупредил жителей Подмосковья об опасности тонкого льда в морозы

Несмотря на устойчивые морозы в Подмосковье, выход на лед водоемов остается опасным. Сильные холода создают ложное ощущение безопасности, однако лед по-прежнему непрочен в традиционно опасных местах. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят профилактические рейды и призывают жителей, особенно рыбаков, соблюдать осторожность.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк отметил, что даже при низких температурах толщина льда на одном водоеме может значительно отличаться. Лед остается тонким в местах впадения ручьев, у промышленных стоков, подводных ключей и растительности. Сильный ветер и глубокий снег замедляют образование прочного ледяного покрова и скрывают промоины. Рыбакам напомнили, что лунки, проделанные днем, за ночь лишь слегка подмерзают и могут стать ловушками.

Прокопюк подчеркнул, что в условиях экстремальных морозов возрастает риск переохлаждения и обморожения. При попадании в ледяную воду человек быстро теряет силы и координацию. Спасатели рекомендуют рыбакам иметь при себе «спасалки», веревку и жилет, избегать длительной неподвижности на морозе, следить за признаками обморожения и немедленно покидать лед при усилении ветра или появлении признаков его хрупкости. В случае происшествия необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.