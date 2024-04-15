«Мособллес» провели занятие на природе с учащимися Останкинской школы

Лесничие Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели занятие на природе с учащимися Останкинской МОУ СОШ № 1. Из-за непогоды, которая не располагала к прогулкам по лесу, школьный кабинет никто не покидал, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На занятии ребятам показали видеоролик, который помог совершить перемещения по лесным тропинкам с помощью фантазии.

На воображаемой прогулке дети узнали от лесных специалистов, что можно и что нельзя делать в лесу, чтобы не случилось пожара, куда обращаться, если заметили возгорание. А еще лесничие показали, как работает ранцевый лесной огнетушитель — первый помощник при ликвидации лесного пожара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.