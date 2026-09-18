Мособлконтроль выявил нарушения в закупках «Мособлпожспаса»

Главное контрольное управление Московской области в ходе плановой проверки выявило нарушения законодательства о контрактной системе в закупках «Московской областной противопожарно-спасательной службы». В отношении виновных должностных лиц ведется работа по привлечению к административной ответственности, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Главное контрольное управление Московской области провело плановую проверку соблюдения законодательства о контрактной системе при закупках товаров, работ и услуг государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».

Специалисты выявили нарушения при установлении требований к участникам закупок и перечню подтверждающих документов. Также в извещения не включали сведения, необходимые для соблюдения национального режима, и указывали характеристики товаров, которых не было в структурированных формах извещений.

Кроме того, информация об объектах закупок не соответствовала позициям каталога товаров, работ и услуг и извещениям в единой информационной системе. В разъяснениях к извещениям размещались не предусмотренные ими требования к выполнению работ и наличию оборудования в поставляемых товарах, что изменяло суть закупок.

Проверка также установила превышение годового объема закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и недостоверные сведения в отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В отношении виновных должностных лиц ведется работа по привлечению к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.