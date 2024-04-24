Мособлконтроль ужесточит ответственность за нарушения при приемке по контрактам

Мособлконтроль сообщает, что в Госдуму РФ внесен законопроект 594965-8 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». С 1 июля 2024 года ужесточается ответственность за нарушения, допущенные при приемке товаров (работ, услуг) по государственным и муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Так, в настоящее время предусмотрена ответственность за приемку не в соответствии с условиями контракта, при этом данное нарушение не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к уменьшению количества поставляемого товара (объема работ, услуг) или дополнительному расходованию бюджетных средств, т. е. для привлечения к ответственности должны быть установлены квалифицирующие признаки. Штраф за данное нарушение составляет от 20 до 50 тыс. рублей.

Законопроектом устанавливается ответственность за любые несоответствия при приемке, при этом установление квалифицирующих признаков не требуется. Размер штрафа будет составлять 1% от начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 50 и не более 200 тыс. рублей.

При этом в случае установления факта повторной приемки не в соответствии с условиями контракта устанавливается наказание в виде дисквалификации должностного лица от 1 года до 2 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.