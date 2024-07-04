Мособлконтроль сообщил о результатах цифровизации по контрактам

Мособлконтроль проинформировал, что Подмосковье показывает высокую эффективность процессов исполнения государственных и муниципальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба главного контрольного управления Московской области.

По результатам работы в первом полугодии 2024 года в Московской области доля контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», срок исполнения которых истек и обязательства по контрактам не исполнены, составила 7%. По данному показателю Московская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации, год за годом демонстрируя высокую эффективность процессов исполнения контрактов.

Цифровые решения, реализованные на портале исполнения контрактов (ПИК), позволяют государственным и муниципальным заказчикам Московской области постоянно повышать эффективность и результативность процессов исполнения контрактов, минимизировать нарушения.

Московская область является лидером среди субъектов Российской Федерации по цифровизации этапа исполнения контрактов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.