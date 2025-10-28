Мособлконтроль сообщил, когда юридическое лицо считается извещенным

Мособлконтроль информирует о позиции Верховного Суда РФ по вопросу, что считать надлежащим извещением юридического лица (в том числе в суде). Причиной стала ситуация, когда компания, пропустив срок обжалования судебного решения, попросила в суде в апелляционной инстанции восстановить данный срок для обжалования со ссылкой на ненадлежащее уведомление о судебном процессе, а именно на неполучение такого извещения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлконтроля.

Верховный суд указал, что извещение является надлежащим, если оно направлено по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Отсутствие полного адреса в ЕГРЮЛ не может являться фактом, обоснованно предоставляющим возможность неполучения такого извещения (Определение ВС РФ от 03.10.2025 № 305-ЭС25-2212).

Так, добросовестное юридическое лицо должно указать в ЕГРЮЛ точный адрес, по которому почта сможет доставить корреспонденцию.

При этом компания внесла в ЕГРЮЛ сведения о месте нахождения только до населенного пункта. Однако в указанном компанией населенном пункте находится не менее 25 улиц. Следовательно, в ЕГРЮЛ указан неполный адрес, поэтому судебное извещение было возвращено с отметкой «отсутствует адресат».

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу, что компания не обеспечила получение корреспонденции и несет риск соответствующих неблагоприятных последствий в результате неполучения в том числе копий судебных актов.

Данная позиция Верховного суда является очень важной для правоприменительной практики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.