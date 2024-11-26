сегодня в 15:54

Мособлконтроль рассказал об изменении работы с органами муниципального контроля

Главное контрольное управление Московской области сообщило о переходе с 1 декабря 2024 года на новую платформу взаимодействия с органами внутреннего муниципального контроля по вопросам выявленных нарушений и привлечения к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Мособлконтроль осуществляет возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушений в сфере закупок, в том числе по нарушениям, выявленным органами внутреннего муниципального контроля.

С 1 декабря 2024 года Мособлконтроль и органы внутреннего муниципального контроля перейдут на взаимодействие по вопросам в административного производства в Государственную информационную систему «Специализированное программное обеспечение автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности Главного контрольного управления Московской области».

Работа в этой системе позволит оптимизировать процессы обмена информацией, административного производства, сократить сроки обработки информации, а также обеспечить онлайн информирование о ходе работы по материалам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.