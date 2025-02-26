Мособлконтроль проводит плановые проверки спортивных площадок

Мособлконтролем проводится плановая выездная проверка министерства физической культуры и спорта Московской области соблюдения порядка и условий предоставления субсидий на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверяли подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений: футбольных полей, хоккейных и универсальных спортивных площадок. Субсидия предоставлялась в 2024 году 12 городским округам Московской области на обустройство 16 объектов в размере 697 млн. руб.

Сотрудниками Главного контрольного управления проведены осмотры объектов на соответствия фактически выполненных работ, поставленного оборудования условиям муниципальных контрактов. Осмотры выполненных работ провели в следующих городских округах Дмитровский (в г. Дмитров и в г. Яхрома), Пушкинский (в г Пушкино), Сергиево-Посадский (в г. Сергиев-Посад-7, г. Краснозаводск), Электросталь (в пос. Елизаветино), Дзержинский (в г. Дзержинский), Раменский (в пос. Быково), Молодежный (в пос. Молодежный), Воскресенский (в г. Воскресенск), Лосино-Петровский (в пос. Свердловский). Контролеры оценили состояние установленного оборудования, включая системы освещения, а также спортивное оборудование. В результате проверки были выявлены незначительные нарушения, которые уже устраняются подрядчиками.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», – подчеркнул глава региона.