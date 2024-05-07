Мособлконтроль проверило ГБУ «Автохозяйство» на предмет использования субсидий

Мособлконтролем завершена внеплановая выездная проверка ГБУ Московской области «Автохозяйство» на предмет использования средств субсидий, предоставленных из бюджета Московской области и направленных на оплату товаров, работ, услуг (выборочно). Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о бухгалтерском учете, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также бюджетного законодательства.

В настоящее время Мособлконтролем в установленном порядке рассматривается вопрос о выдаче представления и предписания в целях устранения причин и условий выявленных нарушений, также рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушения.



В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.