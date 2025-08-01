Мособлконтроль проверил закупку бахил для лечебных учреждений Подмосковья

В Главное контрольное управление Московской области поступило обращение ООО «ТерраФарм» о возможных нарушениях при закупке бахил для медицинских нужд, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам рассмотрения обращения установлено, что Индивидуальным предпринимателем допущено ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, выразившееся в поставке бахил комплектность и качественные характеристики которого не соответствуют условиям контракта:

толщина материала бахил 10 мкм, вместо предусмотренных контрактом 20 мкм;

бахилы поставлялись россыпью в коробках и не были упакованы по 500 пар, как установлено контрактом.

Заказчику направлено письмо о необходимости принятия мер ответственности, предусмотренных положениями Федерального закона 44-ФЗ.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица (должностных лиц) заказчика за приемку поставленного товара при его несоответствии условиям контракта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.