Мособлконтроль проверил оснащенность 3 школ Орехова-Зуева средствами обучения

Мособлконтролем проведена внеплановая выездная проверка (повторная) администрации Орехово-Зуевского городского округа на предмет исполнения представления Мособлконтроля, выданного по результатам проверки соблюдения целей, порядка и условий предоставления из бюджета Московской области в 2023 году субсидий на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций Московской области средствами обучения и воспитания. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

В рамках ранее проведенного контрольного мероприятия проверялось оснащение 3 школ Орехово-Зуевского городского округа: МОУ лицей; МОУ Куровская СОШ № 1; МОУ СОШ № 10.

Объем субсидий, предоставленных городскому округу на оснащение вышеупомянутых школ, составил 57 млн. рублей.

Основные нарушения, устранение которых проверялось в ходе внеплановой проверки, являются нарушения по необеспечению администрацией Орехово-Зуевского городского округа соответствия фактически поставленных товаров условиям заключенных муниципальных контрактов, а также факты отсутствия предполагаемого к поставке оборудования, факты отсутствия эксплуатации/монтажа поставленного оборудования.

В ходе проведенных осмотров, установлено устранение указанных нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.