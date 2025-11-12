Мособлконтроль проверил, как соблюдается «нацрежим» при закупках лекарств

Инспекция Мособлконтроля провела плановую документарную проверку соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области «Московский областной онкологический диспансер». Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения законодательства о контрактной системе, в том числе в части применения «национального режима» при осуществлении закупок лекарственных препаратов, обеспечивающего приоритет при осуществлении закупок товарам российского происхождения по отношению к иностранным товарам в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.

В настоящее время Мособлконтролем рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц учреждения к административной ответственности.

Мособлконтроль будет и дальше держать на контроле применение «национального режима» при осуществлении закупок, в том числе медицинских изделий и лекарственных препаратов, заказчиками Московской области.

