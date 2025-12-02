Мособлконтроль проверил использование средств фондом развития переработки отходов

Мособлконтроль провел плановую проверку фонда развития индустрии переработки отходов в Московской области по расходованию средств на приобретение транспортных средств в 2024–2025 годах, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

В рамках проверки сотрудники Мособлконтроля изучили приобретенную технику, осмотрели ее, сверили идентификационные номера и номера шасси с паспортами и свидетельствами о регистрации. Также проверена работа транспортных средств через систему мониторинга и документы о передаче в автосервисы. Нарушений не выявлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.