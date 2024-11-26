Мособлконтроль провел внеплановые проверки по закупкам в отношении 2 заказчиков

В рамках рассмотрения обращений, поступивших в Мособлконтроль, были проведены внеплановые проверки в отношении следующих заказчиков Московской области: МАУ «Управление капитального строительства Дмитровского городского округа», МАУ городского округа Шатура «Управление капитального строительства». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проведения контрольных мероприятий зафиксированы нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части размещения извещений о проведении закупок уполномоченными учреждениями (МКУ «Центр проведения торгов», МКУ «Центр муниципальных закупок городского округа Шатура») при отсутствии необходимых полномочий.

В настоящее время Мособлконтролем рассматривается вопрос о привлечении ответственных должностных лиц уполномоченных учреждений к административной ответственности.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.