Мособлконтроль проинформировал об изменениях при работе с кадровым составом

Мособлконтролем проведена работа по регистрации гражданских служащих ведомства в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» (далее — ЕИСУКС), а именно осуществлена привязка учетной записи пользователя к электронному личному делу, сформированному в ЕИСУКС. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Привязка учетной записи к электронному личному делу позволит гражданским служащим Мособлконтроля пользоваться функциональными возможностями единого информационного ресурса, а также ускорит процесс дальнейшего внедрения электронного кадрового документооборота в Мособлконтроле.

В перспективном будущем для гражданских служащих будет доступен расширенный функционал нового личного кабинета, позволяющий формировать заявления и запрашивать справки о своей профессиональной служебной деятельности в электронном виде, согласовывать и подписывать электронные кадровые документы, получать дистанционный доступ ко всем изданным в отношении них электронным кадровым документам.

Также функционал личного кабинета позволит гражданским служащим подавать онлайн заявления на получение электронной подписи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.