Мособлконтроль проинформировал о результатах заседания экспертного совета

Главное контрольное управление Московской области приняло участие в совместном заседании экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области и межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей прокуратуры Московской области по вопросам снижения нагрузки на бизнес при осуществлении государственного контроля (надзора) и реализации органами государственного контроля (надзора) полномочий при проведении профилактических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Основной темой обсуждения стал вопрос использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области, вовлечения их в хозяйственный оборот и их изъятия случае нецелевого использования.

Основные выступления на заседании были посвящены проблемным вопросам осуществления муниципального земельного контроля в Московской области, рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения, а также применению повышенной ставки по налогу ввиду нецелевого использования земельного участка.

Наряду с государственными органами в заседании приняли участие представители предпринимательского сообщества: Союза «Торгово-промышленной палаты Московской области», Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Московского областного союза промышленников и предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.