Мособлконтроль принял участие в совместных проверках дорог Подмосковья

Сотрудники Главного контрольного управления Московской области приняли участие в проводимых городскими прокуратурами Московской области проверках соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Московской области, финансирование которых осуществлялось из областного и местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба Главного контрольного управления региона.

В рамках проверок, организованных Истринской, Красногорской, Одинцовской, Наро-Фоминской и Видновской городских прокуратур, проведен анализ и оценка документов и информации, полученных посредством Единой информационной системы в сфере закупок, Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (ПИК ЕАСУЗ).

Кроме того, проведены контрольные обмеры объемов выполненных в период 2022–2025 годов строительных и ремонтных работ, а также количества фактически использованных материалов, используемых при ремонте тротуаров, устройстве покрытий из асфальтобетона, дорожной разметки из термопластика, установке дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.