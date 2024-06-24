Мособлконтроль подвел итоги проверки администрации городского округа Балашиха

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Главным контрольным управлением Московской области по результатам проведенной в 2023 году проверки использования средств бюджета Московской области, предоставленных в 2022 г. городскому округу Балашихи на проведение работ по устройству и ремонту пешеходных коммуникаций, установлено несоответствие части отремонтированных пешеходных дорожек требованиям по обеспечению для инвалидов и маломобильных групп населения равных условий жизнедеятельности с другими категориями населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Администрации городского округа Балашиха в рамках выданного Мособлконтролем представления требовалось до 1 июня 2024 года устранить нарушение путем устройства плавных примыканий на 16 пешеходных дорожках в г. о. Балашиха.

В настоящее время работы в рамках исполнения представления не завершены. Исполнение требования представления находится на контроле Мособлконтроля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.