Мособлконтроль оказал содействие гражданину в освещении остановки в Раменском

В Главное контрольное управление Московской области обратился гражданин с жалобой на отсутствие освещения павильона на остановке общественного транспорта «Школа № 4 — МЦД Раменское» на ул. Дмитриева в Раменском, сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Согласно обращению, отсутствие освещения на указанной остановке делает небезопасным нахождение на ней в темное время суток, в том числе учеников Раменской СОШ № 4, расположенной рядом с остановкой.

Государственные органы, органы местного самоуправления или должностные лица, к которым обратились граждане, должны обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение их обращений. Данная обязанность закреплена Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ.

В целях решения вопроса, изложенного в обращении, Главное контрольное управление Московской области обратилось в ГБУ МО «Мосавтодор», представителями которого осуществлено присоединение указанного павильона к линии наружного освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.