сегодня в 15:27

Мособлконтроль назвал округа с лучшими заказчиками по госконтрактам

Главное контрольное управление Московской области с помощью портала исполнения контрактов Московской области на регулярной основе осуществляет контроль в сфере закупок. Портал позволяет в режиме реального времени увидеть работу всех заказчиков и поставщиков Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам 1 полугодия 2024 года лучшими по Московской области стали заказчики городских округов Котельники, Воскресенск, Пушкинский, Звездный Городок, Талдомский, Сергиево-Посадский, Электросталь, Наро-Фоминский, Истра, Раменский. Заказчики указанных муниципальных образований допустили минимальное количество просрочек при приемке товаров, работ и услуг по контрактам.

Также отмечается «здоровый» уровень взаимодействия между поставщиками и заказчиками городских округов Электросталь и Истра в рамках исполнения контрактов. Поставщики своевременно поставляют, а заказчики отвечают взаимностью и не затягивают приемку и быстро оплачивают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.