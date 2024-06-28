Мособлконтроль напомнил, что выполненные работы — не всегда повод для оплаты

Главное контрольное управление Московской области рассказало, что при проведении контрольных мероприятий по проверке использования средств бюджета Подмосковья имеются случаи предъявления заказчиком к проверке работ, выполненных подрядчиком по контракту, но не предусмотренных заключенным контрактом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этой связи ведомство обратило внимание — «оплата таких работ может быть квалифицирована как нецелевое использование средств бюджета, что повлечет применение административной ответственности и направление требования о возврате денежных средств в бюджет.».

В случае возникновения спора об оплате таких работ между подрядчиком и заказчиком, судами, как правило, принимаются решения об отсутствии оснований для взыскания денежных средств с заказчика в пользу подрядчика по причине того, что заявитель (подрядчик) знал об отсутствии обязательства.

В условиях отсутствия контракта на выполнение работ, заключенного с соблюдением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе, фактическое выполнение работ на объекте заказчика не может повлечь неосновательного обогащения со стороны заказчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.